Беглов рассказал об итогах недели на странице “Вконтакте”

Ремонт Новгородской идет по плану, а дача Ахматовой перейдет к Петербургу.
Александр Беглов подвел итоги рабочей недели на своей странице в социальной сети “Вконтакте” в субботу 22 июня. Врио губернатора Петербурга напомнил, что сегодня исполнилось 78 лет со дня начала Великой Отечественной войны.
Индивидуальные могилы на Пискаревском кладбище на 80% привели в порядок — работы закончатся осенью. Все блокадники, по словам Беглова, получат обязательную соцпомощь.
Смольный принял 400 тысяч анкет с предложениями по улучшению районов Петербурга. Врио пообещал, что программы их развития будут общедоступными.
Беглов и инспекторы выезжали на Новгородскую улицу и проверяли ремонт — все идет по плану. Продолжение проспекта Ветеранов должно быть готово до 20 декабря.
Врио подтвердил, что дача Ахматовой достанется городу — ее не станут продавать с молотка.
Наконец, Беглов заметил, что прошло 3 месяца с появления его страницы “ВКонтакте”. Его коллеги отработали 20 тысяч из всех обращений в социальной сети.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов возложил цветы на Пискаревском кладбище.