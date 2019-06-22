Беглов рассказал об итогах недели на странице “Вконтакте”

Страница Беглова в соцсети работает уже 3 месяца. Фото: https://vk.com/a_beglov
Страница Беглова в соцсети работает уже 3 месяца. Фото: https://vk.com/a_beglov

Ремонт Новгородской идет по плану, а дача Ахматовой перейдет к Петербургу.

Александр Беглов подвел итоги рабочей недели на своей странице в социальной сети “Вконтакте” в субботу 22 июня. Врио губернатора Петербурга напомнил, что сегодня исполнилось 78 лет со дня начала Великой Отечественной войны.

Индивидуальные могилы на Пискаревском кладбище на 80% привели в порядок — работы закончатся осенью. Все блокадники, по словам Беглова, получат обязательную соцпомощь.

Смольный принял 400 тысяч анкет с предложениями по улучшению районов Петербурга. Врио пообещал, что программы их развития будут общедоступными.

Беглов и инспекторы выезжали на Новгородскую улицу и проверяли ремонт — все идет по плану. Продолжение проспекта Ветеранов должно быть готово до 20 декабря.

Врио подтвердил, что дача Ахматовой достанется городу — ее не станут продавать с молотка.

Наконец, Беглов заметил, что прошло 3 месяца с появления его страницы “ВКонтакте”. Его коллеги отработали 20 тысяч из всех обращений в социальной сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов возложил цветы на Пискаревском кладбище.

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