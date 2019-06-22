Беглов вспомнил про день рождения Цоя и пообещал «перемен»

По слова врио, жители Санкт-Петербурга уже давно не наблюдали изменений.

Александр Беглов в своей записи, посвященной итогам недели в Петербурге, вспомнил, что вчера исполнилось 57 лет со дня рождения Виктора Цоя; запись врио “Вконтакте” появилась в субботу 22 июня.

По словам врио Санкт-Петербурга, Цой стал одним из самых ярких жителей Северной столицы, а песня “Перемен” обрела статус «символа поколения».

Беглов заметил, что в Петербурге долго не наблюдали изменений и заявил, что сейчас Смольный работает на перемены к лучшему.

Виктор Цой (1962-1990) родился и вырос в Ленинграде, похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга. Постоянный памятник музыканту в Петербурге пока не установили. В Петроградской районе Петербурга есть сквер, названный в честь музыканта, рядом с котельной “Камчатка”, где он работал.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов подвел итоги недели “ВКонтакте”.