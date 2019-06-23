Движение «желтых жилетов» снова набирает обороты

В субботу после долгого спада активизировался протест «желтых жилетов» во Франции. В 32-й волне противостояния приняли участие общей около 11,8 тыс. человек, что на 4,8 тыс. больше, чем неделей ранее.

Статистика самих демонстрантов отличается в большую сторону. По данным группы Le Nombre Jaune («Желтое число»), в этот раз на марш «желтых жилетов» вышли почти 26 тыс. человек.

В этот раз манифестанты призывали «блокировать страну», чтобы нарушить работу предприятий. Во многих регионах этот лозунг был воспринят буквально. В Бретани около 40 «жилетов» почти 3 часа не пускали транспорт в паромный терминал Сен-Мало, заблокировав въезд. В департаменте Арьеж протестующие перекрыли автотрассу. В пригороде Тулузы был заблокирован вход в крупный торговый центр.

В Марселе полиция задержала 12 человек, в коммуне Шарлевиль-Мезьер на северо-востоке страны — 13 манифестантов. В коммуне Сент-Авольд во время митинга машина сбила человека.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что во Франции вышли протестовать от 18 до 37 тысяч человек.