В Китае 31 человек пострадал при землетрясении

В Китае на этой неделе произошла серия землетрясений. Фото: pixabay.com

В Китае на этой неделе произошла серия землетрясений. Фото: pixabay.com

Вчера вечером в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Пострадал 31 человек, 21 из них госпитализирован.

Пока информации о погибших не поступало. Подземные толчки на глубине около 10 км были зафиксированы в уезде Гун городского округа Ибинь. После сейсмологи зарегистрировали еще около 10 афтершоков магнитудой от 3 до 4,6 балла, сообщает правительство округа.

В понедельник, 17 июня, в этой провинции произошли два еще мощных землетрясения магнитудой 5,9 балла по 12-балльной шкале Рихтера. Тогда погибли по меньшей мере 13 человек, 220 получили ранения.

В мае 2008 года в провинции Сычуань произошло мощное разрушительное землетрясение силой 7,9 балла по Рихтеру. Его отголоски ощущались более чем в полутора тысячах километров от эпицентра — в Пекине и Шанхае. Тогда стихия унесла жихни более чем 69 тыс. человек, еще 18 тыс. пропали без вести.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что США внесли в черный список сразу пять китайских компаний.