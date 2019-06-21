США внесли в черный список сразу пять китайских компаний

Теперь там находится не только Huawei.
Об этом стало известно 21 июня. Обо всем сообщается агентство Блумберг. Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology, Higon, Sugon и Цзяннаньский университет компьютерных технологий внесены в черный список, так что теперь они не могут покупать американские товары и услуги. США считают, что компании могут угрожать национальной безопасности страны.
Напоминаем, что Huawei попала в список в мае из-за подозрений в шпионаже. Google уже прекратил сотрудничество с производителем. Владимир Путин, комментируя инцидент, заявил, что Америка таким образом пытается избавиться от сильного конкурента.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что МИД России решили расширить черный список представителей ЕС. Это «ответка» на действия Евросоюза, которые недавно ввели новые ограничения для российских дипломатов.