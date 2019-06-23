Семена Слепакова осудили за шутки про зарплаты врачей

Комик получил сотни негативных комментариев в своем Instagram-аккаунте.

Фотографию на фоне люксового автомобиля Семен Слепаков, резидент Comedy Club, выложил в социальной сети еще вчера. С каждым часом снимок, на котором комик позирует в медицинской одежде, набирает все больше отрицательных комментариев. Им не нравится подпись, которая словно намекает на то, что врачи зря жалуются на зарплаты.

«А говорят, у нас врачам мало платят»,

— написал артист.

Поклонники Слепакова считают шутку неуместной и посоветовали ему смеяться на другими вещами. Один пользователь уверил, что ему не смешно, потому что он сам работает врачом и, чтобы хватало на жизнь, ему приходится работать сразу в трех больницах.

«Шутить и острить и я могу, и тексты писать. А ты попробуй семь лет отучиться и поработать на 300-400 долларов, принимая жизненно важные решения, спасти жизнь»,

— написал еще один мужчина.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что поклонники осудили Боярскую за кольцо в носу.