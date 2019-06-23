Без света и воды более тысячи человек на Лиственной живут уже второй день

С проблемой обещают разобраться только в понедельник, 24 июня.

Проблемы с водоснабжением и светом произошли у жителей дома 18/1 по Лиственной улице. Об этом сообщили “Фонтанке” жильцы дома. Свет и вода пропали в жилом доме еще 22 июня, к вечеру воскресенья свет в квартирах по-прежнему не появился, лифты в 22-этажном доме не заработали.

Как сообщает издание, подобная проблема у жильцов дома уже была в марте этого года. Тогда из лифта пришлось вызволять женщину с грудным ребенком.

Городские власти в курсе очередной неполадки, решать вопрос собираются в понедельник.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Центральном районе проспект и улицу затопило из-за прорыва трубы (видео).