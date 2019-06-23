Жителей Ленобласти ночью ждет похолодание

Температура воздуха может значительно опуститься.

Как сообщают синоптики, в Ленинградскую область ночью придет похолодание. Так, температура воздуха опуститься до 6 градусов тепла. В свою очередь атмосферное давление будет повышенным.

Днем, 24 июня, температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +23 градусов. Так синоптики прогнозируют небольшое усиление ветра. Его порывы могут достигать до 12 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что рабочая неделя в Петербурге начнется с тепла. Понедельник, 24 июня, по городу будет гулять ветер со скоростью до 12 метров в секунду, дождей не ожидается. Воздух прогреется до 22 градусов тепла днем, а ночью температура воздуха опустится до 14 градусов.