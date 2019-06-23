Рабочая неделя в Петербурге начнется с тепла

Петербуржцы смогут отдохнуть от ливней и насладиться солнцем.

Прогнозом на первые дни наступающей недели поделились в ГУ МЧС Санкт-Петербургу. В понедельник, 24 июня, по городу будет гулять ветер со скоростью до 12 метров в секунду, дождей не ожидается. Воздух прогреется до 22 градусов тепла днем, а ночью температура воздуха опустится до 14 градусов. Жителям Ленинградской области повезло чуть меньше – там пойдут осадки, но в первую половину дня, зато в регионе будет теплее на несколько градусов. Спасатели напомнили, что там до сих пор сохраняется высокий класс пожароопасности.

Напоминаем, что за воскресенье очевидцы рассказали как минимум о двух лесных пожарах в Ленобласти.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что погода на Солнце может привести к холоду и магнитным бурям. Центр Космической погоды заявил, что на Солнце не наблюдали пятен уже 16 дней. Это означает завершение 11-летнего цикла: после минимума энергия звезды может проявиться с новой силой и оказать свое воздействие на нашу планету.