За три месяца петербуржцы купили 288 тыс. смартфонов на 5,9 млрд рублей

Петербуржцы за три месяца весны купили 288 тысяч смартфонов, что в денежном эквиваленте составило 5,9 млрд рублей. Такие данные предоставила Gazeta.SPb объединённая компания «Связной | Евросеть».

Средняя стоимость смартфона составила 20 500 рублей, что на 9% выше, чем в 2018 году.

Лидирующими марками жителей Северной столицы за трехмесячный период с марта по май 2019 года стали Honor и Samsung.

Топ-5 наиболее популярных смартфонов: 1) Samsung Galaxy J2 CORE 8GB 2) Samsung Galaxy A50 64 GB 3) Samsung Galaxy A10 32GB 4) Honor 7A 16GB 5) Honor 10 Lite 32GB

Отмечается, что Петербург этой весной занял второе место в количестве продаж и в выручке от продаж смартфонов на российском рынке. Москва по-прежнему опережает город на Неве по потреблению смартфонов в 2 раза.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что эксперты назвали лучшие смартфоны 2018 года.