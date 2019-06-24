Активисты, задержанные у Гостиного двора, ждут суда

Пока задержанные находятся в отделении полиции. Фото: Pixabay
Пока задержанные находятся в отделении полиции. Фото: Pixabay

Изначально задержанных участников несанкционированной акции в поддержку политических заключенных и журналиста Голунова было четверо.

Александр Васильев и Алексей Соловьёв, задержанные накануне за несогласованную акцию, остаются в полиции Центрального района. На них составили протоколы по ст. 20.1 КоАП — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Дело отправится в суд, сообщает 24 июня «Фонтанка» со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, что акции в поддержку журналиста Ивана Голунова прошли в очередной раз 23 июня в разных городах России. В Петербурге акция была несогласованной. Всего в ней по некоторым данным участвовало около 50 человек — четверых задержали.

На двоих из них завели дела об административном правонарушении, которые пойдут в суд. Как отмечает «Фонтанка», задержанные держали плакаты, осуждающие политику президента РФ. На одном из плакатов было написано «Пудинг – лор!».

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что за задержание пикетчику МВД выплатит 50 тысяч рублей вместо 740.

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