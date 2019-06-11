За задержание пикетчику МВД выплатит 50 тысяч рублей вместо 740

Сегодня, 11 июня, Смольнинский районным судом Санкт-Петербурга было частично удовлетворено требование немотивированно задержанного пикетчика.

Инцидент произошел 28 октября, когда Евгений Прокопенко вместе с другими активистами выступил на Невском проспекте в составе так называемого народного схода, передает «Фонтанка» со ссылкой на слова юриста Александра Передрук.

Активисты были задержаны. Пикетчик просидел в отделении 48 часов, после чего ему был выписан штраф в 20 тысяч рублей. Однако позже Городской суд отменил решение и производство дело было закрыто в связи с многочленными нарушениями.

За нарушение своих прав Прокопенко требовал у ГУ МВД по Санкт-Петербургу выплатить ему компенсацию в 740 тысяч рулей. Данная сумма аналогична нормам Европейского суда по правам человека.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что экс-сотрудник АО «ББР Банка» совершал валютные махинации и принес ущерб в размере 5,2 млн.