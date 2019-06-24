Ученые назвали дозу алкоголя, от которой человек теряет контроль

Большой стакан вина приводит к преувеличенному чувству уверенности в себе.

Британские неврологи высчитали дозу алкоголя, от которой чувство воли человека может пошатнуться, результаты исследования опубликовал Medical Xpress. В университете Суссекса считают, что человек начинает утрачивать контроль над собой после большого стакана вина или пинты пива (чуть больше 0,5 л).

Дело не в том, что человек становится пьяным, а в манере восприятия реальности: те, кто принял небольшие дозы алкоголя, наоборот особенно остро воспринимают мир вокруг себя. Ученые считают, что алкоголь таким образом создает преувеличенное чувство контроля над ситуацией и может привести к авариям на дороге.

Лидеры исследования считают, что результаты могут изменить допустимые нормы содержания алкоголя в крови для водителей в Великобритании. При этом ученые признают, что опрашивать волонтеров сложно: кто-то неспособен правильно оценить свое состояние, а кто намеренно запутывает исследователя.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что красное вино полезно для пожилых людей.