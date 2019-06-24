Два истребителя люфтваффе столкнулись в воздухе

В озерном краю Германии, где немцы любят проводить отпуска, потерпели крушение два истребителя Eurofighter. Пилоты катапультировались, один из них погиб, второй в больнице.

Самолеты столкнулись в воздухе в Мекленбурге-Передней Померании, это самое крупное происшествие в бундесвере за многие годы. Истребители выполняли тренировочный полет и не несли боевых зарядов. Гражданские лица, по сообщениям немецких СМИ, не пострадали.

Пожары на месте крушения были потушены во второй половине дня. Министр обороны Урсула фон дер Ляйен вылетела в район происшествия. Она также хотела встретиться с инспектором люфтваффе и министром внутренних дел.

Аварию наблюдал пилот третьего реактивного истребителя. Разбитый самолет принадлежал эскадрилье ВВС 73 «Штайнхофф», которая дислоцируется в Лааге близ Ростока, там готовят пилотов Eurofighter.

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