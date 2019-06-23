В акватории Черного моря в Крыму заметили два военных самолета США

Один из самолётов был замечен 23 июня около 7:40 по московскому времени. Фото: https://pixabay.com

Один из самолётов был замечен 23 июня около 7:40 по московскому времени. Фото: https://pixabay.com

Ранее они были замечены у берегов Крыма в апреле и мае этого года.

Разведывательную операцию у берегов Крыма провели беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Оба вылетели с базы Сигонелла в Италии, сообщает РБК со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Первый самолёт был замечен 23 июня около 7:40 по московскому времени. С 12:25 до 16:00 он провел мониторинг линии разграничения в Донбассе. После пролетел вдоль российского побережья Черного моря.

Разведывательные самолеты были замечены также в начале апреля и мая, пишет издание.

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