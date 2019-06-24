Американские эквилибристы прошли по канату между небоскребами в Нью-Йорке

Брат с сестрой шли навстречу друг другу по каната, длина которого составляла почти 400 метров. Фото: "РИА Новости"

Брат с сестрой шли навстречу друг другу по каната, длина которого составляла почти 400 метров. Фото: "РИА Новости"

С земли, на площади Таймс-сквер, за выполнением трюка наблюдали сотни жителей и гостей Нью-Йорка.

Ник Валленда, рекордсмен книги рекордов Гиннесса, и его сестра Лияна Валленда успешно прошли по натянутому между двумя небоскребами канату на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер, сообщает «РИА Новости».

Брат с сестрой шли навстречу друг другу по каната, длина которого составляла почти 400 метров. На середине пути они встретились, а после этого Ник перешагнул через присевшую Лиану, они продолжили свой путь по тросу.

Местными СМИ сообщалось, что последний трюк Лияна Валленда выполнила в 2017 году. Тогда она получила множественные переломы и долго восстанавливалась.

Также сообщается, что по требованию властей города Нью-Йорк, акробатам пришлось проделывать трюк со страховкой.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что индийский фокусник утонул при попытке повторить трюк Гудини.