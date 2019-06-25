Семь новых случаев клещевого энцефалита нашли в Боткинской больнице

Опасность постепенно отступает — число пострадавших снизилось на 43 за неделю.

В Боткинской больнице за прошедшую неделю нашли клещевой энцефалит еще у семи пациентов, следует из данных, опубликованных на сайте медучреждения 24 июня. Всего за текущий сезон энцефалит нашли у 22 человек. Еще 55 человек получили боррелиоз или болезнь Лайма.

Всего с 17 по 24 число 194 жителя Санкт-Петербурга обратились за помощью. На неделе до этого их число составило 240 человек — так что можно говорить о том, что опасность постепенно снижается. Клещи чаще всего кусали петербуржцев в мае.

В целом число пострадавших от клещей в 2019 году пока что ниже показателей 2018 года почти что в 2 раза. Сейчас к медикам обратились 2,4 тысячи, а в 2019 году общее число пациентов составило 4,2 тысячи.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что всего в Петербурге около 7 тысяч человек обратились за медпомощью после укусов.