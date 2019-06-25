Синоптики озвучили даты самых жарких дней лета

В средней полосе жара придёт в конце июля. Фото: https://pixabay.com
В средней полосе жара придёт в конце июля. Фото: https://pixabay.com

В среднюю полосу настоящая жара придет немного раньше.

Уже в конце июля россияне могут ожидать настоящую летнюю жару, а с ним и летний изнуряющий зной. Об этом пишет Online47 со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В средней полосе жара придёт в конце июля, а точнее её стоит ждать в период с 25 июля по 5 августа. Как сообщил специалист, связаны такие изменения погоды с тем, что процесс отдачи тепла, получаемое от Солнца, только начался. Окончательно слой суши прогреется именно после 20 июля.

В юной же части потепление придёт немного позже – там стоит ожидать жаркий август. Он ждёт жителей и туристов в Сочи, Анапе, Ялте, Владивостоке и других приморских городах.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербург в последнюю неделю июня вернётся классическое лето.

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