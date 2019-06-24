В Петербург в последнюю неделю июня вернётся классическое лето

Синоптики обещают похолодание до +16-17 градусов. В Северной столице снова пойдут дожди и будет дуть порывистый ветер.

Последняя неделя июня в Петербурге отметится похолоданием, рассказал , профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин, пишет kp.ru. До 26 июня, будет сохраняться жара и сушь, а вот в среду теплый циклон, по словам профессора, окончательно сойдет и на смену ему придет холодный воздух с северо-запада.

Минимальная дневная температура будет в четверг и пятницу – плюс 16-17 градусов тепла, рассказал синоптик. А вот ночная температура не изменится. В Петербурге ожидается облачность, дождь и порывистый ветер. Особенно во второй половине недели.

Поэтому последние июньские выходные, скорее всего, не порадуют петербуржцев теплой и ясной погодой. Планировать прогулки и выезды на природу не стоит. Впрочем, по прогнозам, теплеть начнет уже с июля.

Согласно данным «Яндекс. Погоды» в Петербурге сегодня ожидается +21 градус тепла. Уже в четверг температура опустится до +17. Средняя температура на этой неделе – плюс 19 градусов.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Северную столицу вернулась жара.