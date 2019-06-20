До выходных в Петербурге продержится жаркая погода

Парк им. 300-летия Петербурга. Фото: Википедия
Парк им. 300-летия Петербурга. Фото: Википедия

В Северную столицу вернулась жара. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни городской воздух прогреется до плюс 28 градусов, в Ленобласти — до плюс 29 градусов.

Однако на выходных вслед за жаркими днями петербуржцев ожидают дожди и грозы. И уже в субботу, 22 июня, температура воздуха снизится до 23 градусов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что четверг может стать самым жарким днем этой недели.

20 июня в Петербурге ожидают 28-29 градусов тепла, по данным УГМС Северо-Запада. Температура намного превысит показатели с понедельника по среду — но в пятницу и выходные столбик может подняться до 31 градуса.

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