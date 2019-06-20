Четверг может стать самым жарким днем этой недели

В четверг в Петербурге ожидают до 29 градусов тепла. Фото: pixabay.com
В четверг в Петербурге ожидают до 29 градусов тепла. Фото: pixabay.com

Осадков можно ждать лишь в воскресенье, уверены синоптики.

В четверг 20 июня в Петербурге ожидают 28-29 градусов тепла, по данным УГМС Северо-Запада. Температура намного превысит показатели с понедельника по среду — но в пятницу и выходные столбик может подняться до 31 градуса.

В Петербурге обещают облачную погоду с прояснениями. Синоптики Росгидромета не ждут осадков в ближайшие 2 дня — дожди должны пойти не раньше воскресенья.

Есть и другой прогноз: Яндекс.Погода сообщает, что пятница станет менее жаркой, чем четверг, а в субботу похолодает до 22 градусов. Однозначно можно сказать одно: четверг в Санкт-Петербурге точно станет жарким.

Главным событием четверга 20 июня для всей России станет прямая линия с Владимиром Путиным. Она начнется в полдень и продлится несколько часов, о чем Gazeta.SPb уже сообщила ранее.

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