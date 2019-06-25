В Петербурге проходит шестой форум молодых лидеров нефтяной отрасли

Событие бывает раз в три года в одной из 70 стран-участниц Мирового нефтяного совета

В Петербурге вчера, 23 июня, стартовал Шестой форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета. Он считается одним из главных событий в нефтегазовой отрасли и проводится в одной из 70 стран, входящих в Мировой нефтяной совет, один раз в три года. В 2019 году событие завершится 28 июня.

Нефтяной форум – площадка ля обмена опытом, информацией и самыми передовыми достижениями нефтегазовой отрасли. В этом году на событие приехало около 2000 молодых специалистов, а также студентов.

Кроме того среди гостей российские и зарубежные руководители нефтегазовых компаний – «Газпром Нефть», «Лукойл», «Татнефть», «ЕххоnMobil (CША), а также ученые и эксперты. В оргкомитете форума министр энергетики России Александр Новак.

Вчера Владимир Путин поприветствовал участников форума. Сегодня стартовал второй день.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что за год «Газпром нефть» вдвое увеличила дивиденды по сравнению с прошлым годом.