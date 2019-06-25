В Красногвардейском районе снесли домики для бездомных кошек

У дома 8 по улице Хасанская в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по инициативе местных жителей были установлены домики для бродячих котят.

Однако некой группе домики мешали тем, что портили внешний вид территории двора с эстетической точки зрения. Предположительно, некоторая инициативная группа направила жалобу, в связи с чем домики для кошек снесли прямо вместе с животными.

О случившемся рассказала местная жительница в социальной сети «ВКонтакте». Домики были установлены за собственные средства жильцов. Они помогали частично решать проблемы бездомных животных, так как кошки собирались в одном месте, что давало возможность активистам лечить их, кормить и стерилизовать.

Активистам удалось отстоять один небольшой домик. Однако они намерены собирать подписи под петицией, направленной к губернатору.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в КГИОП подтвердили, что “ворота Шнурова” убрали.