Иранец пытался перебежать в Финляндию через Выборг

Иностранец оказался настойчивым. Фото: Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иностранец оказался настойчивым. Фото: Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Этот гражданин и раньше попадался на глаза пограничникам — его задерживали.

В пограничной зоне Выборгского района Ленинградской области 21 июня задержали инотстранного гражданина, который двигался в сторону Финляндии, рассказали 25 июня Gazeta.SPb в Пограничном управлении ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выяснилось, что задержанный – гражданин Исламской республики Иран, 1985 года рождения. Он прибыл в Россию 2 июня воздушным путем через Пулково.

Оказалось, что этот гражданин и ранее попадался пограничникам. Его задерживали 17 июня при попытке въезда в пограничную зону Выборгского района Ленобласти на арендованном автомобиле.

Сейчас нарушителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 322 УК РФ. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что ради поездки в Финляндию петербургский предприниматель решился погасить долги.