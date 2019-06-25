Сотрудники метрополитена рассказали, зачем на “Выборгской” оранжерея

Оранжерею позволяет создать частично выпаленный из стекла павильон наземного вестибюля. Фото: https://zen.yandex.ru
Оранжерею позволяет создать частично выпаленный из стекла павильон наземного вестибюля. Фото: https://zen.yandex.ru

Сейчас сад петербургской подземки включает больше 50 крупных растений.

В какой-то момент оранжерею станции метро “Выборгская” пришлось на время закрыть, поскольку там проводили в 2015 году капитальный ремонт, сообщает ГУП “Петербургский метрополитен”.

Восстановление сада занимались всем городам. Любой желающий мог тогда принести своё растение. Сейчас на «Выборгской» находится больше 50 крупных растений и ещё более сотни небольших цветов, которые каждый день радуют пассажиров

Оранжерею позволяет создать частично выпаленный из стекла павильон наземного вестибюля. Много света и пространства позволяет растениям чувствовать себя комфортно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Васильевском острове детские площадки поросли травой и мхом.

ГУП "Петербургский метрополитен" метро Выборгская
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Сотрудники метрополитена рассказали, зачем на “Выборгской” оранжерея
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