Сотрудники метрополитена рассказали, зачем на “Выборгской” оранжерея

Сейчас сад петербургской подземки включает больше 50 крупных растений.

В какой-то момент оранжерею станции метро “Выборгская” пришлось на время закрыть, поскольку там проводили в 2015 году капитальный ремонт, сообщает ГУП “Петербургский метрополитен”.

Восстановление сада занимались всем городам. Любой желающий мог тогда принести своё растение. Сейчас на «Выборгской» находится больше 50 крупных растений и ещё более сотни небольших цветов, которые каждый день радуют пассажиров

Оранжерею позволяет создать частично выпаленный из стекла павильон наземного вестибюля. Много света и пространства позволяет растениям чувствовать себя комфортно.

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