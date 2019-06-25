В Петербурге пройдут испытания теплосетей

26 июня в Невском районе Петербурга будут проводиться испытания на прочность тепловых сетей. Работы будут проводить по маршруту от улицы Бехтерева далее по улице Седова до улицы Бехтерева. Об этом сообщает ГУП «ТЭК СПб».

Согласно графикам, утвержденным КЭиИО, в межотопительном сезоне 2019 года будет протестировано на прочность и 4729 км тепловых сетей, находящиеся на балансе «ТЭК СПб».

В общей сложности, в течение летнего сезона пройдет 267 гидравлических испытаний в 16 районах Санкт-Петербурга (Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском, Петроградском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском, Кронштадтском, Адмиралтейском, Центральном) и в Гатчинском, Тосненский и Всеволожском районах Ленинградской области.

В связи с возможностью возникновения дефектов в период испытаний петербуржцев просят быть внимательными.

О поврежденных трубопроводах следует сообщить по телефонам: 004, 112 или 601-93-93.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Теплосеть» предупреждает о проверке труб во Фрунзенском районе.