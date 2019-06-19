«Теплосеть» предупреждает о проверке труб во Фрунзенском районе

Специалисты хотят понять, насколько они готовы к отопительному сезону.

Об этом стало известно сегодня, 19 июня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Петербуржцев просят с пониманием отнестись к проводимым работам, так как они помогают выявить ненадежные участки трубопроводов.

Их будут искать на улицах: Малая Балканская, Олеко Дундича, Ярослава Гашека, Пловдивская, Будапештская, Малая Карпатская, Карпатская, Малая Бухарестская, Софийская, Бухарестская, Турку, Пражская, Малая Каштановая аллея.

В «Теплосети» просят в случае коммунальной аварии сообщить обо всем в городской мониторинговый центр по телефонам 004 (с мобильного – 112). Также специалисты просят ни в коем случае не приближаться к месту происшествия, а также не пытаться спасти припаркованный поблизости автомобиль.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге за отопительный сезон зафиксировано 1861 нарушение.