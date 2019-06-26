Посмертную маску Пушкину поставили в Петергофе к юбилею

Это первая скульптура в современном стиле для парка Александрия.

В парке Александрия музея-заповедника “Петергоф” появилась современная скульптура — первая для этого парка. Скульптор Григорий Орехов предоставил музею свою работу “Вечность” как дань памяти посмертному слепку с лица Александра Сергеевича Пушкина. В этом году исполнилось 220 лет со дня рождения поэта.

Маска высотой в два человеческих роста достоит до второй половины сентября на аллее у Готической капеллы, она же церковь св. Александра Невского.

Григорий Орехов является сыном вице-президента Российской академии художеств Юрия Орехова. Это не первая работа скульптора, посвященная именно Пушкину: в 2000 году он создал памятник поэту в Минске вместе с отцом, что стало их последней совместной работой.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Пушкине появится музей сказок поэта.