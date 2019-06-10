Для музея сказок “Лукоморье” в Пушкине подыскали место

Смольный выделил участок в 60 тысяч м2 на Детскосельском бульваре. Фото: Google.Maps, Детскосельский бульвар.

Смольный выделил участок в 60 тысяч м2 на Детскосельском бульваре. Фото: Google.Maps, Детскосельский бульвар.

Строительством займется ООО “Светоч” — правительство Петербурга выдало участок на 6 лет.

На заседании в Смольном определили участок для строительства детского парка развлечений в Пушкине в понедельник 10 июня. Интерактивный музей по произведениям Пушкина под названием “Лукоморье” появится на Детскосельском бульваре.

В правительстве Санкт-Петербурга выделили ООО “Светоч” участок в 60 тысяч м2. Его стоимость достигает 105 млн рублей, но участок отдают в аренду на 6 лет за плату в 1,5% от стоимости — то есть 1,575 млн рублей.

Сам музей займет территорию в 7 тысяч м2. В проект хотят инвестировать 1 млрд рублей. Жители Пушкина получат зал сказок Александра Сергеевича, кафе для детей, зал с фонтанами и помещения для мастер-классов. Плюс аттракционы и площадки для детских спектаклей.

ООО “Светоч” существует с 2003 года. Уставной капитал предприятия — 1 млн рублей. Организация занимается гостиничным бизнесом.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов уверен, что ЖК «Охта-Модерн» сдадут в декабре.