От «Единой России» на муниципальные выборы в Петербурге пойдут 1,5 тысячи человек

Единороссы, пусть и в сложной борьбе, но победят, считает спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Накануне, 25 июня, в петербургском отделении партии «Единая Россия» прошла партийная конференция. По её итогам от каждого мунициапального округа выдвинули кандидатов в муниципальные депутаты города. Всего было зафиксировано 213 голосов – голосование было тайным.

От «Единой России» на муниципальные выборы в Петербурге пойдут 1,5 тысячи человек. Как отметил спикер Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров, досрочного голосования не будет. Несмотря на то, что это усложнит борьбу, Макаров уверен, что победа будет за единороссами. Сейчас же партия контролирует большинство муниципалитетов в Петербурге.

Выборы пройдут 8 сентября.

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