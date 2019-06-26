От «Единой России» на муниципальные выборы в Петербурге пойдут 1,5 тысячи человек

Сейчас единороссы контролируют большинство муниципалитетов. Фото: gov.spb.ru
Сейчас единороссы контролируют большинство муниципалитетов. Фото: gov.spb.ru

Единороссы, пусть и в сложной борьбе, но победят, считает спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Накануне, 25 июня, в петербургском отделении партии «Единая Россия» прошла партийная конференция. По её итогам от каждого мунициапального округа выдвинули кандидатов в муниципальные депутаты города. Всего было зафиксировано 213 голосов – голосование было тайным.

От «Единой России» на муниципальные выборы в Петербурге пойдут 1,5 тысячи человек. Как отметил спикер Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров, досрочного голосования не будет. Несмотря на то, что это усложнит борьбу, Макаров уверен, что победа будет за единороссами. Сейчас же партия контролирует большинство муниципалитетов в Петербурге.

Выборы пройдут 8 сентября.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Горизбирком не видит нарушений в сборе подписей в метро.

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От «Единой России» на муниципальные выборы в Петербурге пойдут 1,5 тысячи человек