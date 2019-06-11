Горизбирком не видит нарушений в сборе подписей в метро

Закон не запрещает агитировать в метро.

Об этом стало известно сегодня, 11 июня. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Рабочая группа по жалобам рассмотрела обращение Красимира Врански, который посчитал неправильным, что подписи за выдвижение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова собирают в метро. В Горизбиркоме считают, что это не нарушает закон, а, значит, они ничего не могут сделать в этой ситуации. Там также отметили, что никто больше не жаловался на происходящее, а, значит, ничьи права не были нарушены.

«По закону агитировать в метро не запрещено, полномочий обращаться в комитет по транспорту у нас нет»,

— рассказали в избиркоме.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова. Глава города в очередной раз подчеркнул, что выдвигается самовыдвиженцем, потому что ему гораздо важнее быть хорошим управленцем в городе и хозяйственным деятелем, а не играть в политические игры и ограничивать себя пределами одной партии.