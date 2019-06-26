Роскачество: чем опасны клоны «ВКонтакте» для просушивания музыки

Не стоит доверять свои данный сторонним лицам. Фото: пресс-служба ВКонтакте

Не стоит доверять свои данный сторонним лицам. Фото: пресс-служба ВКонтакте

В преддверии дня молодежи Центр цифровой экспертизы Роскачества провел исследование для выявление разного рода опасностей при испольовании стронних программ.

Популярность непроверенных клонов социальной сети «ВКонтакте» выросла с того момента, как на прослушивание музыки были наложены ограничения. Появились сторонние приложения, которые позволяли обойти запрет.

В магазине Google Play было найдено 9 популярных подобных приложений. В AppStope — ни одного. Это связано с политикой компании Apple.

Основной опасностью является утечка данных, а именно — связки логин/пароль. В связи с этим использование сторонних приложений может привести к полной потере контроля над аккаунтом в социальной сети «ВКонтакте».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что приложение для стирания людей с фото пока не вызывает восторгов.