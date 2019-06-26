Приложение для стирания людей с фото пока не вызывает восторгов

Bye Bye Camera стоит 3 доллара в AppStore и требует хорошего Интернета.

В AppStore появилось приложение Bye Bye Camera, которое позволяет удалять людей с фотографии, сообщил портал TechCrunch. Однако пока что детище разработчиков Do Something Good на базе нейросети не вызывает восторгов у пользователей iOS.

Нейросеть выделяет контур персоны на фотографии, а затем заменяет фигуру на “контекстно-зависимую заливку”. Сейчас приложение стоит $2,99 и требует хорошего Internet-соединения.

Пока что приложение получило рейтинг 1,8 из 5 на основании 25 оценок на 26 июня. Пользователи жалуются, что приложение предлагает лишь live-камеру, то есть не позволяет стирать людей с уже сделанных гаджетами фото. Некоторые нашли управление неудобным, но отмечают потенциал проекта и надеются, что он вырастет во что-то стоящее.

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