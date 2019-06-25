В Сан-Франциско запретили продажу электронных сигарет

Сан-Франциско станет первым городом в США, в котором будут запрещены все виды электронных сигарет. За соответствующее решение проголосовало большинство депутатов городского совета. Также инициативу поддержал мэр Сан-Франциско Лондон Брид. Об этом сообщает телеканал CNN.

Теперь на территории города законом запрещается продавать и распространять электронные сигареты. Также не разрешается делать заказы на адрес в Сан-Франциско в онлайн-магазинах.

Нарушителей закона будут ждать штрафы до одной тысячи долларов максимально.

Напомним, что в прошлом году в Сан-Франциско запретили продажу ароматизированного табака.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в России электронные сигареты планируют приравнять к обычным. Комиссия при правительстве хочет ужесточить контроль над транспортировкой санкционного табака.