Электронные сигареты планируют приравнять к обычным

Комиссия при правительстве хочет ужесточить контроль над транспортировкой санкционного табака.

В комиссии правительства одобряют идею приравнять электронные сигареты к обычным, свидетельствует текст заседания от 31 марта. За курение электронных сигарет несовершеннолетними введут административную ответственность для продавцов табачной продукции.

Кроме этого комиссия рекомендует создать мобильные группы, которые будут препятствовать ввозу санкционных табачных товаров из-за рубежа — это, вероятно, затронет петербуржцев, которые возят в Финляндию и обратно сигареты. Наконец, комиссия рекомендует расширить пропаганду, направленную на предотвращение пожаров — на пачках могут нанести картинки о том, как важно тушить сигареты.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Кингисеппе нашли “смертельные сигареты”.