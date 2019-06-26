По Петербургу будут ходить судна по электродвигателе

Будет запущен пилотный проект. Фото: nevatrip.ru
Будет запущен пилотный проект. Фото: nevatrip.ru

В России планируется создать первые суда, которые будут работать на электрическом двигателе.

Есть вероятность, что уже в следующем году транспортные средства нового формата выйдут на реки и каналы Санкт-Петербурга. Судна будут производиться на основе уже существующих судов «Каракатица», передает издание «Невские Новости».

Транспортные средства будут ходить по прогулочным маршрутам по рекам Мойке и Фонтанке. Они будут полностью обновлены, будет упразднено использование дизельного двигателя в пользу электрического.

Соответствующие документы уже подписаны между перевозчиком ООО «Астра Марин» и производителем судового оборудования ООО «МТ-Групп» и ГКУ «Агентство внешнего транспорта». Согласно документам, будет реализован пилотный проект в виде небольших судов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что участок КАД на севере полностью закроют на 2 месяца.

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