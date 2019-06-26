Участок КАД на севере полностью закроют на 2 месяца

Автомобили пустят по внутреннему кольцу, для движения откроют по полосе в каждом направлении.

Движение на внешнем кольце КАД Санкт-Петербурга полностью закроют на участке между Парашютной и Культуры, сообщили Gazeta.SPb в ФКУ Упрдор Северо-Запад 26 июня. Ограничения вступят в силу 1 июля и продлятся до первого дня осени.

На севере кольцевой Петербурга хотят реконструировать участок и проложить третью полосу. Автомобили пустят по внутреннему кольцу, для движения будет открыта лишь одна полоса в каждом направлении. О ограничении скорости на участке не сообщают — впрочем, вся информация будет отражена на информационных табло и временных дорожных знаках. Можно ожидать серьезных пробок на севере Петербурга в первые дни ремонта.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов пообещал расширить проспект Энергетиков в месте железнодорожного переезда.