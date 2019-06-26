Депутаты Петербурга уходят на летние каникулы

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга уходят в трехмесячный отпуск.

Ожидается длительный перерыв в заседаниях вплоть до 18 сентября. Соответствующее постановление было принято городской администрацией на прошедшем и последнем заседании весенней сессии, передает издание «78.ru».

Отмечается, что спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров дал проделанной коллегами работе весьма высокую оценку. Макаров также призвал всех депутатов поскорее возвращаться к рабочему процессу после заслуженного отдыха.

Отпуск у депутатов будет идти почти три месяца, следующее заседание ЗакСа состоится только 18 сентября этого года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга предложили запретить иностранцам работать экскурсоводами и гидами-переводчиками на территории России.