Депутаты ЗакСа хотят запретить иностранцам работать гидами в России

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выдвинули законопроект, согласно которому предложено запретить иностранцам работать экскурсоводами и гидами в России.

Петербургские депутаты предложили ввести запрет на трудоустройство иностранных граждан на должности экскурсоводов и гидом-переводчиков не территории РФ. Данный законопроект был утвержден во втором чтении и на данный момент передан в Государственную Думу для дальнейшего рассмотрения.

В случае нарушения предусматривается штраф от 20 до 100 тысяч рублей, иностранцы могут быть депортированы.

В законопроекте указано, что на данных должностях могут работать только россияне, которые прошли аттестацию. Кроме того, было предложено внести всех специалистов в государственный реестр.

Депутаты также предложили ввести спецкурсы для подготовки экскурсоводов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Петербург – самый популярный город в России для поездок в июле и августе.