Скоростной рекорд на Крымском мосту — 243 км/ч

Нарушитель скоростного режима на Крымском мосту мог бы потягаться с персонажем фильма Люка Бессона. Фото: кадр из фильма "Такси"

Нарушитель скоростного режима на Крымском мосту мог бы потягаться с персонажем фильма Люка Бессона. Фото: кадр из фильма "Такси"

Рекордное превышение скорости зарегистрировано на Крымском мосту. Нарушитель мчался через Керченский пролив на скорости 243 км/ч.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал Дмитрий Леонтьев, глава крымского Центра фиксации ГИБДД.

«Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть», — сказал он.

На Крымском мосту установлены 10 камер, фиксирующих движение транспорта. Превышение скоростного режима произошло еще в феврале, нарушитель оштрафован на 5 тыс. рублей.

Крымский мост — самый длинный в России, его длина 19 км. Чуть более года назад по нему было открыто движение легковых автомобилей, с 1 октября по мосту поехали грузовики. Планируется, что в декабре этого года по мосту пойдут железнодорожные составы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Крыму утонули два приземлившихся на воду десантника.