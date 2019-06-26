Путин заявил, что нельзя прятать камеры на опасных участках дорог

Цель камер - дисциплинировать водителя, а не содрать с него штраф. Фото: pixabay.com

Цель камер - дисциплинировать водителя, а не содрать с него штраф. Фото: pixabay.com

Недопустимо прятать видеокамеры на дорогах с целью подвести людей под штраф, сказал президент РФ на заседании Госсовета.

Владимир Путин напомнил, что цель установки камер — снижение аварийности и травматизма. Контроль скоростного режима нужен, чтобы дисциплинировать водителей, то есть это средство, а не самоцель, подчеркнул президент. Глава государства распорядился навести порядок в этом вопросе.

Сейчас почти каждый день приносит новые новости, касающиеся ужесточения ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Обсуждается введение штрафов за неоплату проезда по платным дорогам. Кроме того, недавно в ГИБДД предложили ввести штрафы за ненаказуемое ранее превышение скорости на 10-20 км/ч.

Впрочем, инспекторы ДПС научились брать штрафы даже за этот ненаказуемый лимит. Патрульная машина следит за скоростью в сотне метров после знака, ограничивающего скорость, и водителей штрафуют не по статье 12.9 КоАП, а по статье 12.16 за невыполнение требования знаков и разметки того самого знака-ограничителя — на 500 рублей. Эту практику пресек Верховный суд, который указал на недопустимость штрафования за скорость по статье 12.16.

Также сегодня стало известно, что согласно постановлению пленума Верховного суда водители теперь смогут быть лишены прав за нечитаемые номера. Правда, для этого потребуется доказать, что сокрытие номерных знаков было умышленным, иначе нарушителю грозит лишь штраф в 500 рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о рекордном нарушении скоростного режима на Крымском мосту