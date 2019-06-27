Петербургский центр помощи животным «Сирин» прекращает прием подопечных

Но одноименный фонд продолжит работу.

Петербургский центр реабилитации и реинтродукции для птиц и диких животных «Сирин» прекращает принимать подопечных. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пост в соцсети центра «ВКонтакте». Отмечается, что фонд всё равно продолжит работу и по-прежнему будет ухаживать уже за имеющимися постояльцами, а не бросит их.

Прекращение работы, пишет 78.ru вызвано тем, что изменились обстоятельства. Теперь становится невозможным работать с государственной собственностью, а дикие животные как раз и принадлежат государству по закону.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге планируется создать медицинский центр помощи в отказе от курения.