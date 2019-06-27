В Петербурге за 10 лет на 27% снизилось количество компаний

В 2008 году в Северной столице числилось 429 тысяч организаций,а по итогам в 2018 году их количество уменьшилось до 314 тысяч. Фото: Рixabay

В 2008 году в Северной столице числилось 429 тысяч организаций,а по итогам в 2018 году их количество уменьшилось до 314 тысяч. Фото: Рixabay

Количество зарегистрированных компаний в Санкт-Петербурге сократилось на четверть за последнее десятилетие.

В 2008 году в Северной столице числилось 429 тысяч организаций,а по итогам в 2018 году их количество уменьшилось до 314 тысяч, сообщается в исследовании международной сети независимых профессиональных аудиторских, оценочных и консалтинговых фирм FinExpertiza, которая проанализировала данные Федеральной службы государственной статистики.

Москва и Московская область также вошла в число антилидеров по потере бизнеса. Рост количества компаний с 2015 года прослеживается только лишь в Чечне, в Смоленской области, в Крыму и в Севастополе.

Напоминаем, ранее Gazeta.SPb назвала самый благоприятный возраст заключения брака среди россиян озвучил Росстат. Так, большинство россиян предпочитают заключать барк от 25 до 34 лет. По данным Росстат в прошлом году в этом возрасте женилось 456,6 тыс. мужчин и вышли замуж 386,6 тыс. женщин, передает ведомство.