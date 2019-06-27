В аэропорту Пулково открылся магазин формата Duty Paid

В аэропорте Пулково завершился первый этап модернизации коммерческой зоны зала внутренних вылетов. Об этом сообщает управляющая компания «Воздушные Ворота Северной Столицы».

В рамках проекта была открыта первая часть магазина формата Duty Paid, в котором пассажиры внутренних рейсов могут приобрести сумки, чемоданы, солнцезащитные очки, часы, аксессуары, а также товары необходимые в полете.

Отмечается, что вторая часть магазина, с представленной в нем с косметикой и парфюмерией, откроется в сентябре 2019 года.

Общая площадь нового Duty Paid составит около 1000 кв.м. Объем инвестиций ВВСС в проект составляет более 30 млн рублей.

Полный список заведений, их расположение и время работы можно найти на сайте аэропорта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что аэропорт Пулково с Петербургом могут связать подземной железной дорогой.