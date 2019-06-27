Осенью в Петербурге откроется трехмерная панорама «Дорога через войну»

Она покажет путь от лета 1941 к весне 1945 – через предметы и реплики.

В Северной столице в сентябре откроется диорама «Память говорит. Дорога через войну». Она разместится в пространстве «Севкабель» на Васильевском острове и составит 2000 квадратных метров в размере, об этом рассказал автор диорамы.

Залов будет восемь – в них будут представлены подлинные моменты военного времени, макеты боевой техники. Воссоздадут здесь и сражения – в частности Сталинградскую битву, форсирование Днепра.

Эта диорама о Великой Отечетсвенной войне станет самой большой в мире, пишет «Фонтанка». Она будет жить в «Севкабеле» как минимум год. Что с ней будет дальше, решит востребованность у публики и то, когда хозяин помещений решит уйти на ремонт.

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