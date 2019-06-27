Алибасов сыграет в фильме Барецкого «Брат-3»

Скандальный продюсер Бари Алибасов примет участие в съемках фильма шоумена Стаса Барецкого «Брат-3». Об этом сообщает издание «Царьград».

Большую часть фильма планируется снимать в Красногорске вблизи Москвы. Алибасову в картине отведена роль некоего главного продюсера России, которого по сюжету фильма будут пытаться убить.

Главным героем киноленты станет младший брат, являющийся поклонником творчества музыкальной группы «На-На» и мечтающий попасть на телепроект «Дом-2», отметил Барецкий.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что известный шоумен Стас Барецкий намерен продвигать свой фильм «Брат 3» на любых торрентах, вплоть до порносайтов. Об этом он заявил на встрече с журналистами. Барецкий уверен, что ни один телеканал не купит эту картину, так как все её унижают.