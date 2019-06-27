Медведев упростил процедуру установления инвалидности детям с диабетом

Дмитрий Медведев. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев
Дмитрий Медведев. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, упрощающее процедуру установления инвалидности детям с сахарным диабетом. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно тексту справки документа, дети с инсулинозависимым сахарным диабетом в возрасте от 14 до 18 лет имеют ограничение способности к самообслуживанию и нуждаются в контроле со стороны родителей и врачей из-за резких колебаний уровня сахара в крови.

Так, до наступления совершеннолетия инвалидность детям с инсулинозависимым сахарным диабетом будет устанавливаться один раз при освидетельствовании.

Раньше ее необходимо было подтверждать ежегодно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что пособие на детей может вырасти до 10 тысяч рублей. По словам премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, законопроект о повышении критериев нуждаемости семей уже подготовлен.

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