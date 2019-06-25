Медведев: пособие на детей может вырасти до 10 тысяч рублей

Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ
Дмитрий Медведев. Фото: Пресс-служба правительства РФ

По словам премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, законопроект о повышении критериев нуждаемости семей уже подготовлен.

Он сделал данное заявление в ходе совещания, на котором поднимались вопросы достижения национальных целей развития в области демографии.

Предполагается, что пособия на первого и второго ребенка будут выдаваться тем семьям, чей доход составляет не более двух прожиточных минимумов на человека. На данный момент эта планка равна 1,5 прожиточных минимумов.

Кроме того, Медведев отметил, что ежемесячное пособие будет составлять более 10 тысяч рублей на ребенка.

Во время прямой линии президент России Владимир Путин говорил о том, что с 1 января выплаты на ребенка будут составлять порядка 10-11 тысяч рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге активно работает компания для заказа суррогатного материнства.

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