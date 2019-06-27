Беглов пообещал, что дорожное покрытие будет служить дольше

Гарантийный срок его службы увеличат до 12 лет.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд». Он отметил, что сейчас дорожное покрытие может служить около четырех лет. Глава города распорядился, чтобы его улучшили, продлив тем самым гарантийный срок в три раза. Сейчас такое покрытие разрабатывается в специальной лаборатории. Благодаря ему Смольный сможет сэкономить на ремонте дорог.

«До 2024 года нам нужно как минимум 85% наших дорог привести в нормативное состояние»,

— поделился Беглов. Он заверил, что в ближайшее время увеличат финансирование отрасли, чтобы петербуржцы заметили разницу и стали меньше жаловаться на состояние дорог.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов требует отремонтировать спортивную площадку у школы №452. Он заявил, что дети не будут ждать, пока площадку приведут в порядок и пойдут играть в футбол на небезопасном поле.