В выборах губернатора Петербурга хочет принять участие 28-й кандидат

Выборы официально назначены на 8 сентября. Фото: pixabay.com
Выборы официально назначены на 8 сентября. Фото: pixabay.com

На сбор подписей у нее осталось все несколько дней.

Об этом стало известно сегодня, 27 июня. Обо всем рассказали в Горизбиркоме, передает издание «Фонтанка». 28-м кандидатом стала Светлана Эхина, которая идет на выборы как самовыдвиженец. Ей нужно заручиться поддержкой как минимум 76 тысяч людей, чтобы попасть в бюллетени. К сожалению, о кандидатке ничего не удалось отыскать – во «Вконтакте» людей с таким именем и фамилией нет.

Напоминаем, что до Эхиной свои документы принесли Алексей Шага и Алексей Степанов. Самым же первым стал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который вовсю занимается сбором подписей – методы вызывают у оппозиции множество вопросов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов отказался использовать сомнительные подписи. В прошлую пятницу сторонники штаба Навального распространили в социальных сетях видео «Как рисуют подписи за Беглова», на котором якобы в здании администрации Выборгского района бюджетники заполняют формы для подписей в поддержку кандидата по выданным спискам с данными горожан.

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